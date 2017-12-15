Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pasinler ilçesinde dünyaya gelen 74 yaşındaki Ağdaş, gençliğinde çiftçilik yaptığı köyde geçim sıkıntısı yaşayınca kent merkezindeki Gölbaşı Mahallesi’ne taşındı. Ağdaş, daha sonra göç ettiği mahallede dükkan açarak kendi çabalarıyla öğrendiği soba imalatçılığı yapmaya başladı. Bir süre sonra yanına alıp mesleğini öğrettiği oğlu Yasin Ağdaş ile işine devam eden Faruk Ağdaş, yarım asırdır soba üreterek yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı ya da soğuk olan kentin evleri ısıtıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmanın yanı sıra yarım asırdır insanların yuvasını ısıtan Faruk Ağdaş, geçmişteki doğalgaz olmaması ve evlerde soba kullanılması dolayısıyla talebin çok olduğuna işaret ederek “Eskiden soba yetiştiremiyorduk. Soba almak için defterlerime isimlerini yazdıran müşterilerim önce parasını veriyor sonra gelip sobalarını teslim alıyorlardı. Şimdi öyle değil, doğalgaz ve uyuyan soba çıkmış, benim yaptığım ürünlerin hepsini mağazalar değil bakkallar bile satıyor” dedi. Mesleğinin önemine vurgu yapan Ağdaş, “Dükkan iflas eder ama zanaat etmez. Biz bu mesleği öğrenmişiz ve millet ısınmış. ‘Allah razı olsun’ deseler yeter. Bu kış memleketinde soba olmasaydı vatandaşlar soğuktan donardı” ifadesini kullandı.