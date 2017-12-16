Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 10 mahkumu Ağrı Cezaevi'nden Rize Cezaevi'ne götüren 04 DE 063 plakalı cezaevi aracı, Ağrı - Erzurum D-100 karayolu Pasinler ilçesi çıkışında devrildi.

Olay yerine gelen jandarma, itfaiye, polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı mahkumları ve askeri personeli araçtan çıkardı. Kaza sonucu ilk müdahalesi olay yerinde yapılan mahkum ile yaralı iki askeri personel, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kazada, diğer mahkumlar, Erzurum'dan gelen cezaevi araçlarına nakledildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.