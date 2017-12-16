Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu M.D. yönetimindeki otomobil ile Y.Ö. yönetimindeki motosiklet, Seve köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ö. ile motosikletin arkasında bulunan A.Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleye olay yerinden geçen askerler yaptı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kilis’te otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
16.12.2017 - 13:28 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Kilis,
528004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528004.aspx
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