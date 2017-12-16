Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu M.D. yönetimindeki otomobil ile Y.Ö. yönetimindeki motosiklet, Seve köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Ö. ile motosikletin arkasında bulunan A.Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleye olay yerinden geçen askerler yaptı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.