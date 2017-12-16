Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

+Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy’de yaşanan Ali Ç. (30) kendisine ait samanlıkta çıkan yangının ardından beton kolona zincirle bağlanmış halde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekiplerince ilk etapta gözaltına alınan maktulün eşi Emine Ç. ve köyde yaşayan Halil İbrahim K. adliyeye sevk edilmiş, Halil İbrahim K. tutuklanırken, Emine Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mahkemenin ardından Afyonkarahisar'daki Kadın Sığınma Evine yerleştirilen Emine Ç., Şuhut Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine dün akşam jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



“Zincirle bağlanmasına yardım ettim”

Emine Ç. verdiği ifadesinde, “Saat 23.30 sıralarında evdekiler yattı ben de yatak odama geçtim. Cama taş geldi. Baktığımda Halil İbrahim K. bana el salladı ve dışarı çağırdı. Sonra beni kilere kadar götürdü, orada öpmeye çalıştı. Kilerin ışığı bozuk olduğu için telefonunun ışığını açtı. Kilerde eşim bizi gördü. 'Allah belanızı versin' diyerek geri döndüğü sırada Halil İbrahim K. arkasından sarılarak boğmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Eşim yere düştü. Eşimi gömlekle boğdu. Zincirle sürükleyerek götürdüğü samanlıktaki direğe bağladı. Beni de tehdit ettiği için zincirle bağlanmasına yardım ettim. Sonra mazot dökerek samanlığı ataşe verdi. Ben de eve çıkarak yattım” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Emine Ç.’nin 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.