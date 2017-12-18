Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürniyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce memleketi Irak'tan Türkiye'ye geldiği öğrenilen Mohammed Sadeq Husan Mamoorı (40), alkollü bir şekilde yürürken sokakta karşılaştığı mendil satan Afgan uyruklu 12 yaşındaki Faysel A.T.'den para istedi. Çocuğun parasının olmadığını söylemesi üzerine tokat atıp cebinden zorla 20 lira parasını gasp ettiği iddia edilen Iraklı Mohammed Sadeq Husan Mamoorı, olaydan sonra kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, Mamoorı'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mohammed Sadeq Husan Mamoorı, "Bir ay önce Türkiye'ye geldim. Sanayide çay ocağında çalışıyorum. Alkollüydüm. Kimsenin parasını almadım" dedi.

Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mamoorı, çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.