Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak istikametine giden Okan Kızılsu yönetimindeki 06 KGZ 94 plakalı otomobil, Pirinçlik mevkisinde karşı yönden gelen Eyüp Çiğin'in kullandığı 34 PS 7720 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi ve kamyonetteki bir kişi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karabük-Zonguldak karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.