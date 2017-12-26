Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım’ın İsabey, Demetevler, Şirinevler, Değirmenönü, Karapınar (Ankara Yolu ile 2. Cadde arası) ve Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi ile civarında 28 Aralık Perşembe günü 00.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.