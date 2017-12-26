BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım’ın İsabey, Demetevler, Şirinevler, Değirmenönü, Karapınar (Ankara Yolu ile 2. Cadde arası) ve Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi ile civarında 28 Aralık Perşembe günü 00.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Yıldırım ve Gürsu'da su kesintisi
26.12.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Etiketler : Bursa,
531031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531031.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER