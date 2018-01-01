Nahcivan’dan geldiği öğrenilen İran plakalı yolcu otobüsü Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halinde iken Ilıca yakınlarında buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yolun kenarındaki 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 18”i yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen AFAD ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralıları Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk ettiler.
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
01.01.2018 - 13:30 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.
Etiketler : erzurum,haberler,kaza,trafik kazası,
532574 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532574.aspx
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