Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nahcivan’dan geldiği öğrenilen İran plakalı yolcu otobüsü Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halinde iken Ilıca yakınlarında buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yolun kenarındaki 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 18”i yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen AFAD ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralıları Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk ettiler.