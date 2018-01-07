Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında, Ildır Körfezi’nde, polyester bot ile kaçmaya çalışan mültecileri müdahale ederek durdurdu. Bottaki Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirilirken, polyester bot ise Dalyan Mahallesi’ndeki Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlandı.

Çeşme iskelesindeki çadıra alınan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Çeşme iskelesinde kayıt işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.