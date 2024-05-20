Kepçe operatörü fark etti, polise haber verildi! Elleri ve ayakları bağlı ceset alarma geçirdi

Sakarya'da bir inşaatın temel kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısını yapan kepçe operatörü, alanda bir ceset olduğunu fark etti.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekipleri incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirildi.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.