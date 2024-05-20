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Nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu! Ailesinin feryatları yürek yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seyhan Nehri, Adana Emniyet Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da serinlemek için dün Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki gencin bu sabah cesedi bulundu. Gencin aile üyeleri ise acı haberin ardından feryat etti.

Dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte Örcün kamp alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye kısa sürede sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'kurbağa ve gemi adamlar' sevk edildi. Gelen 'kurbağa ve gemi adamlar' hemen arama başlattı ancak dün yapılan tüm aramalara rağmen genç bulunamadı. Gece ara verilen aramalar sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yapılan aramada Güneş'in cansız bedeni bulundu.

Nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu! Ailesinin feryatları yürek yaktı - 1. Resim

AİLE ÜYELERİ KAHROLDU

Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken gencin ailesi ise kahroldu. Güneş'in cansız bedenini gören yakınları feryat etti.

Nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu! Ailesinin feryatları yürek yaktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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