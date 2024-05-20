Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü

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Balıkesir-İzmir karayolunda seyir halinde olan bir sürücü, önüne köpek çıkmasının ardından manevra yaptı. Aracın kontrolünü kaybeden kişi, önce kaldırıma ardından karşı yoldan gelen kamyona çarptı. Yürek burkan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN YAPTIĞI MANEVRA YÜREK YAKTI

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.