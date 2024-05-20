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Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir, Trafik Kazası, Otomobil, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir-İzmir karayolunda seyir halinde olan bir sürücü, önüne köpek çıkmasının ardından manevra yaptı. Aracın kontrolünü kaybeden kişi, önce kaldırıma ardından karşı yoldan gelen kamyona çarptı. Yürek burkan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı.

Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü - 2. Resim

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN YAPTIĞI MANEVRA YÜREK YAKTI

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı.

Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü - 3. Resim

KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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