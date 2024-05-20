Mayıs ayında kartopu keyfi! Yüksekliği tam 5 metre, gören hayrete düşüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yüksek kesimlerde yer alan 5 metrelik kar kütleleri, bölgeye çıkan tarafından hayretle karşılanıyor. Vatandaşlar, Mayıs ayında kartopu oynamanın keyfini çıkarıyor.

Yaz mevsimine kısa bir süre kala yurdun batısında deniz sezonu açıldı, doğuda ise yer yer kar yağışı yüzünü göstermeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman yerini doluya bırakan ve her yeri beyaza bürüyen kar yağışı, bazı yerlerde görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayının ortası gelmesine rağmen hala 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor.

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği bir bölge olarak biliniyor.

ZİRVEYE KAR KÜTLELERİ İÇERİSİNDEN ULAŞIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde Bitlis İl Özel İdaresi tarafından tamamen karla kaplanan yolu açılan Nemrut'ta, mayıs ayına rağmen hala yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor.

2.250 rakımlı mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi, kar kütlelerinin içinden geçerek zirveye ulaşıyor.

ASTRONOTLARIN BİLE DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar gördükleri kar manzarası karşısında hayretlerini gizleyemedi. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kaldera doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

Batı illerinde denize girilmesine rağmen halen Bitlis’te kar olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu, "Mayıs ayında baharın güzelliklerine aldanıp Nemrut Dağı’na geldik. Nemrut Dağı’nda yaklaşık 5-6 metre kar olduğunu gördük. Mayıs ayında bu manzara karşısında hayret kaldık. Arkadaşlarımızla mayıs ayında olmasına rağmen kartopu oynamak güzelmiş" dedi.