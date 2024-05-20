Kurban Bayramı için satılan Paşa bir araba ağırlığında

Kurban Bayramına sayılı günler kala gözler hayvan pazarlarına çevrildi. Kocaeli'de büyütülen 'Paşa' adındaki tosunun fiyatı ve ağırlığı gündem oldu. Paşa'nın sahibi, "Aksi olduğunda ortalığı yıkacak bir hayvana sahibiz" dedi.

Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Kocaeli'deki 'Paşa' isimli tosun görenleri şaşkına çevirdi. Bayrama 25 gün kala 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki Paşa'nın 265 bin TL'ye satıldığı açıklandı.

"BİR ARABA AĞIRLIĞINDA"

Paşa'nın yetiştiricisi Hamza Topçu, çiftliğinde büyüttüğü hayvanı anlattı. 2,5 yaşında bir tosun olan Paşa'nın Kurban Bayramı için yetiştirildiğini anlatan Topçu, müşterisinin İstanbul'dan olduğunu söyledi.

Kartepe'de beslediği Paşa'yı zor şartlarda büyüttüklerini söyleyen sahibi, "Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak bir hayvana sahibiz" dedi.

KURBANLIKLARIN FİYATLARI NE KADAR?

Hayvanları doğal ortamda yetiştirdiklerini söyleyen Hamza Topçu, "Yemlerimizi de kendimiz yapıyoruz, kimyasal madde kullanmıyoruz. Kurbanlıklarımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz. 37 erkek, 3 dişi olmak üzere 40 hayvanımız var. Hayvanlarımızın ortalama fiyatı 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor. Her cinsten hayvanımız var" dedi.

PAŞA 265 BİN TL'YE SATILDI

Hamza Topçu, 12 yıldır hayvancılık işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "1 ton 100 kilogram 'Paşa' isimli hayvanımız var. Müşterimize de hayırlı olsun, onu da sattık. Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Severek ve zorla büyüttük. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak hayvana sahibiz. Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık" diye konuştu.