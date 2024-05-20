Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, İstanbul'da hazırlıklar başladı

Kurbanlıklar ne kadar? Fiyatlar il il değişiyor, rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor

Kurbanlıklar ne kadar? Fiyatlar il il değişiyor, rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar hız kazandı, kurban satış ve kesim alanları yavaş yavaş kuruluyor. İstanbul Bahçelievler'de kurulmaya başlanan alandaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Bu kapsamda harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna'da bulunan 'Kurban Kesim ve Satış Alanı'nı kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satılacağı çadırlar için ilk önce demirler ile iskelet kuruluyor. Daha sonra hayvanların yem yiyecekleri bölümler inşa edilip üzeri muşamba ile kapatılıyor. Besiciler, bu kurulan çadırda hayvanlarını vatandaşlara satacak.

117 çadırdan oluşan alanın 89'u büyükbaşlara, 28'i küçükbaş hayvanlara ayrıldı. Alanda otopark, mescit ve kurban kesim bölümleri vatandaşlara hizmet verecek. Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş kurbanlık alanda satılacak.

"KURBANLARINI GÜVENLE ALABİLİRLER"

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, "Belediye olarak vatandaşların kurbanlarını dini vecibelere ve sıhhi şartlara uygun olarak kesebilmeleri için alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayı başından itibaren kurbanlar alana gelebilecek gibi hazırlık yapıyoruz. Besicilerden dezenfeksiyon belgesi, şehirler arası sevk raporu ve kurbanlar ile ilgili yaşını beslendiği bölgeyi gösteren belgelere bakıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir kurban alabilmeleri için öncelikle düzgün bir yerden satın almaların gerekiyor. Belgeleri tam olan üreticiden ve pazardan almaları gerekiyor. Bizim pazarımızda evrakları eksik olan hiçbir hayvanı almadığımız için güvenle buradan alabilirler" dedi.

"BOYNUZ, KULAK GİBİ YERLERİNİN EKSİK OLMAMASI GEREKİYOR"

Kurban alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken konuların altını çizen Bayhan, "Büyükbaş hayvanlarda diş muayenesi ile yaşı anlaşılabiliyor. Hayvanın genel görünüşünün canlı boynuz, kulak gibi eksik yerlerinin olmaması ve oradan bir akıntı gelmemesi gerekiyor. Hayvanın 4 ayak üzerine durabilmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.