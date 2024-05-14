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Bayrama sayılı günler kaldı! İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentte 'Balıkesir kuzusu' olarak bilinen coğrafi işarete de sahip küçükbaş hayvanların fiyatları konuşulmaya başlandı. Fiyatlara ilişkin konuşan Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, "Küçükbaş 15-20 bin arasında, büyükbaş 20-27 arasında alıcı buluyor" dedi.

Kurban Bayramı'na adım adım gidilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Balıkesir kuzusu' olarak bilinen ve coğrafi işarete de sahip olan küçükbaş hayvanları almak isteyenler yollara düştü. 

Balıkesir'den büyükşehirlere taşınmaya başlanan hayvanlarla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Sabah erken saatlerde kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor.

Bayrama sayılı günler kaldı! İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları... - 1. Resim

15 bin TL ile 20 bin TL arasında küçükbaş kurbanlıklar bulunurken, büyükbaşlarda hisse fiyatı 20 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Balıkesir'den İstanbul'a hayvan götüren üreticiler Balıkesir'in hayvanını çok tutuyor. Balıkesir kuzusu dediğin zaman akan sular duruyor. Biz de kar payımızı koyarak götürüp orada satıyoruz" dedi.

Bayrama sayılı günler kaldı! İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları... - 2. Resim

HERKES FİYATLARI MERAK EDİYOR

Hayvan pazarında konuşan Balıkesir Celepler ve Besiciler Odası Başkanı İsmail Balaban, "Bizim pazarımız son 1 hafta oluyor aslında. Fiyatları herkes merak ediyor. Kuzu fiyatları 15 bin - 20 bin arası. Büyükbaş da 20 bin ile 25 bin arası. 27 ve 28'e kadar çıkan fiyatları da duyduk. Balıkesir'in kuzusu büyük illerimizde çok kıymetli.

Bayrama sayılı günler kaldı! İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları... - 3. Resim

BALIKESİR İSTANBUL'A ÇALIŞIYOR

Balıkesir, tamamen İstanbul'a çalışıyor. Etimiz, iklim şartlarından dolayı tercih ediliyor. Fiyatı da diğer kuzulardan biraz daha yüksek oluyor" dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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