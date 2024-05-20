Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Tarihi eser ararken yakayı ele verdiler

Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Tarihi eser ararken yakayı ele verdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Tarihi eser ararken yakayı ele verdiler
Eskişehir, Jandarma, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında ele geçirilen aletlere ekipler el koydu.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisi alınca harekete geçti.

Paletli ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde yapılan çalışma ile suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN ALETLERE EL KONDU

Kazı alanında ele geçirilen 1 adet ekskavatör kepçeye, 1 adet pointere, 1 adet dedektöre ve 1 adet kazmaya el konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını 20 puanla Damla kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı için satılan Paşa bir araba ağırlığında - YaşamAğırlığı da fiyatı da araba ayarındaKepçe operatörü fark etti, polise haber verildi! Elleri ve ayakları bağlı ceset alarma geçirdi - Yaşamİnşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulunduMayıs ayında kartopu keyfi! Yüksekliği tam 5 metre, gören hayrete düşüyor - YaşamYüksekliği 5 metre! Kar kütlelerini görenler hayrete düştüTutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bu fotoğraflar kaldı - YaşamTutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bunlar kaldıBalıkesir'de köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra yüzünden 3 kişi öldü - YaşamFeci kazada 3 kişi öldüBahçelievler'deki kuyumcu soygunu hayrete düşürdü - YaşamÖnce bodrum katını sonra kasanın altını deldiler
Sonraki Haber Yükleniyor...