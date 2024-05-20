Kaçak kazı yapanlara suçüstü! Tarihi eser ararken yakayı ele verdiler

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında ele geçirilen aletlere ekipler el koydu.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, şüpheli şahısların Seyitgazi ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisi alınca harekete geçti.

Paletli ekskavatör kepçe ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcısı’nın koordinesinde yapılan çalışma ile suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN ALETLERE EL KONDU

Kazı alanında ele geçirilen 1 adet ekskavatör kepçeye, 1 adet pointere, 1 adet dedektöre ve 1 adet kazmaya el konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.