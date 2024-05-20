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Tutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bu fotoğraflar kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Adapazarı, Motosiklet, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da minibüs ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Genç motosiklet tutkunundan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Ali Çetinel idaresindeki motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. kontrolündeki minibüs çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün önünde yaklaşık 30 metre sürüklenerek ağır yaralanan Çetinel, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Tutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bu fotoğraflar kaldı - 1. Resim

GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI

Hayatını kaybeden motosiklet tutkunu gençten geriye sosyal medya hesabında motosiklet üzerinde çekilmiş fotoğrafları ile klarnet çalarken yaptığı paylaşım kaldı.

19 yaşındaki genç, Adapazarı Korucuk Mahallesi Toki Numan Yazıcı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bu fotoğraflar kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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