Tutkusu sonu oldu! 19 yaşındaki gençten geriye bu fotoğraflar kaldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da minibüs ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Genç motosiklet tutkunundan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Ali Çetinel idaresindeki motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. kontrolündeki minibüs çarpıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün önünde yaklaşık 30 metre sürüklenerek ağır yaralanan Çetinel, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
GERİYE FOTOĞRAFLAR KALDI
Hayatını kaybeden motosiklet tutkunu gençten geriye sosyal medya hesabında motosiklet üzerinde çekilmiş fotoğrafları ile klarnet çalarken yaptığı paylaşım kaldı.
19 yaşındaki genç, Adapazarı Korucuk Mahallesi Toki Numan Yazıcı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı