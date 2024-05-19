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Gaziantep’te motosiklet kazası: Bariyerlere çarpan sürücü olay yerinde öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te çevre yolunda motosikletiyle dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te korkunç bir kaza yaşandı. Motosikletiyle yolda giden Mehmet Timur Çalışıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

41 YAŞINDAYDI

Kaza, bu sabah saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde motosikletiyle ilerleyen 41 yaşındaki İnşaat boyacısı Mehmet Timur Çalışıcı, Karataş çevre yoluna motosikletiyle seyir halinde ilerlerken dengesini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. 

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevreden geçen diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Çalışıcı’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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