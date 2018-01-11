Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 9