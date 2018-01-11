İSKİ'den yapılan açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu - Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arıza, gece boyunca ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde tamamlanarak su verilmeye başlanmıştır. Hatta yeterli basıncın oluşmasıyla sahil kesimlerine öğle saatlerinde su ulaşacaktır. Yüksek kesimlere ise yeterli basıncın oluşması ve hatların dolmasıyla su temini sağlanacaktır" denildi.
İSKİ'den İstanbullulara güzel haber
11.01.2018 - 11:34 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İSKİ tarafından yapılan açıklamada Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arasındaki Ana İsale Hattında meydana gelen arızanın giderilerek, kesintinin yapıldığı bölgelere su verilmeye başlanacağı belirtildi
Etiketler : iski,istanbul,
535442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535442.aspx
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