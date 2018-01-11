Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin B. (64) yönetimindeki 70 DC 599 plakalı otomobil ile Süleyman S. (38) idaresindeki 70 FH 114 plakalı otomobil sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Kazada, 70 DC 599 plakalı aracın sürücüsü Emin B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa D. (35) ve Ulviye B. (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.