Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Rize istikametine seyir hâlinde olan E.G yönetimindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü aracı durdurarak terk ederken, çevredeki vatandaşlar da Çayeli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araç söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hâle gelirken o anlar kameralara yansıdı.