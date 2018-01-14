Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karalioğlu Parkı’ndaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka jimnastik yapmak için gelen 14 yaşındaki Eren Kesici ile 13 yaşındaki Salih Çavuşoğlu, falezler kısmındaki yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvar bariyerlerin üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı. İddialara göre, çocuklardan Eren Kesici, bariyerin üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip 30 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmaya başladı. Bu sırada neye uğradığını şaşıran arkadaşı Salih Çavuşoğlu, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, gencin yanına inerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. İtfaiye ve UMKE ekipleri, denize yakın bölgede bulunan çocuğu, falezler nedeniyle yukarıya alınamayacağını belirterek bölgeye deniz polisi istedi. Kısa süre sonra olay yerine deniz polisi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan çocuk, bota bindirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında aşağıya inen Salih Çavuşoğlu ise bir an olsun arkadaşını yalnız bırakmadı.



Palyaçonun oyuncak duası

Çocuğun kurtarılışını tüm vatandaşlar meraklı gözle izlerken, bir palyaçonun, çocuğun kurtarılması için “İnşallah sağ salim çıkar. Çıkarsa bütün balonlarımı çocuklara hediye edeceğim” duası ise dikkat çekti. Deniz polisi tarafından alınan çocuk, botla Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesici'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken arkadaşı Salih Çavuşoğlu da, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.