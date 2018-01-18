Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'ta gece yarısından sonra etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve şoförler için çileye dönüşürken, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar, karın yağmasıyla birlikte kendilerini dışarı atarak kartopu oynayıp neşeli dakikalar yaşadı. Bu sene ilk defa kar gördüğünü ifade eden öğrencilerden Hüseyin Aydın Ensar, "Hocamız bizi kartopu oynamak için dışarıya çıkardı. Mükemmel bir heyecan yaşadık" dedi. Efe Meriç de, uzun bir aradan sonra ilk defa kar gördüklerini ve çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Öğretmen Derya Kapan ise bu sene uzun bir süre Muş'a kar yağmadığını belirterek, "Bu sene nedense kar yağmadı. Yarın da karneler günü. Karnelerden bir gün önce de öğrencilere etkinlik yaptırmak istedik. Hem karla buluşma etkinliği olsun, hem de farklı bir etkinliğimiz daha var onu yapmayı düşünüyoruz. Çocukların mutlu olduğunu görünce ben daha mutlu oluyorum. Çünkü karın saflık, temizlik olduğunu düşünüyorum. Çocukların da saf ve temiz olduğunu herkes biliyor açıkçası. O iki temizliğin birleşimi ayrı bir mutluluk. O yüzden çocukları dışarı çıkardım, inşallah mutlu olmuşlardır" diye konuştu.