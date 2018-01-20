Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan 16 yaşındaki Pelin Tavşan, 13 aylıkken geçirdiği enfeksiyon sebebiyle fiziki fonksiyonlarını kaybetti. Annesi emekli sınıf öğretmeni, babası da emekli astsubay olan Pelin, evde eğitim görmeyi reddetti, tıpkı yaşıtları gibi okul ortamında ders işledi. Anne ve babası, özel gereksinime ihtiyaç duyan kızlarını her gün tekerlekli sandalye ile Karşıyaka Lisesine getirdi ve teneffüslerde arkadaşlarının ders notlarını alarak bu notları kızlarının defterine yazdı. Akşam olduğunda anne Sevinç Tavşan, baba Durmuş Tavşan ve diş hekimi ağabey Oğuz Tavşan, Pelin’in derste işlediği konuları bir de defterden okuyarak konuları tekrar etti. Daha çok gözleriyle iletişim kurabilen Pelin, 94,86 puanla okulun dönem birincisi olarak karnesini aldı.



EMEKLERİNİN KARŞILIĞI

Baba Durmuş Tavşan “Sabah 08.00 akşam 16.00 arası okulda kızımızın yanındayız. Pelin gözleri ve duyguları ile ilişki kuruyor. Bizim gayemiz onun mutlu olması” diye konuştu. Annesi Sevinç Tavşan ise “Çok emek verdik, karşılığını da aldık. Arkadaşları ve öğretmenleri bize çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.