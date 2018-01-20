Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Son bir yıl içinde şiddet ve çeşitli sebeplerden uzaklaştırma alan 20 baba çocuklarını katletti. Bununla birlikte bir de madalyonun diğer yüzü var. O da nafaka mağduru babaların icralık çocukları. Gözü dönmüş babalar çocuklarını rahatlıkla görebiliyor, hatta katlediyor. Ancak, evlat hasretiyle yanıp tutuşan babalar ise hem eski eşine ömür boyu nafaka veriyor hem de yavrusunu ayda 1 defa görmek için 400, iki defa görmek isterse 800 TL icraya para ödemek zorunda kalıyor. Eski eşleri izin vermediği için çocuklarını 'icra yoluyla haczederek' gören ebeveynlerin yaşadıkları zorluklar pes dedirtiyor. Bütün bu olanlar içinde en çok zarar görenler ise yine çocuklar oluyor. Mağdur babaların çocuklarıyla 1 saat vakit geçirmek için verdiği mücadele ise yürekleri sızlatıyor. İşte onlardan sadece birkaçı:



OĞLUM İÇİN KATLANDIM

2009 yılında evlenen ve evliliğinin 2’nci yılında problemler yaşadığını söyleyen Ercan Baş, şunları anlattı: 2010'da bir oğlum oldu. Eşim sürekli beni istemediğini söylüyordu. Yataklarımızı ayırdı. Beni sürekli aşağılıyordu. Oğlum için katlandım. Fakat bir gün dayanamadım bağırdım. Şikâyette bulundu. Uzaklaştırma aldım. Sokakta kaldım. Bir caminin imamı, eğer korkmazsam gasilhanede kalabileceğimi söyledi. Üç ay orada yattım. Çöpten ekmek bulup yedim. Kahveden ‘şekerim düştü’ diye yalan söyleyip 2 şeker alıyor, şekerleri eritip ekmekle yiyordum. Kimse iş de vermedi. Boşandıktan sonra çocuğumu uzaklaştırmaya çalıştılar. Dayamadım ve intihar etmek istedim. Şimdi bir arkadaşımın evinde kalıyor, dükkânına yardım ediyorum. Devlet 3 aylık maaşa bağladı. Çocuğumu arada görebiliyorum. 8 yaşında ve benimle konuşmuyor. Üç sene evvel psikiyatra götürdüm. Doktor ‘Hemen dava açıyorsun. Çocuğunu almak zorundayız’ dedi. Oğlum dedesinden dayak yediğini anlatmış. Kriz geçirdim. Yedi ay hastanede yattım. Şimdi iyiyim. Tek isteğim oğlumla huzurlu ve mutlu bir hayat sürmek.



8 YILDA 16 BİN TL YATIRDIM

Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı olan ve 8 yıldır çocuklarını icrayla gören baba İbrahim Aksoy, Çocuklarım Kuşadası'nda. İcra Müdürlüğünden Kuşadası’na ‘Çocuğunu hafta sonu alacak, gereğini yapın’ diye bilgidiriyorlar. Kuşadası İcra Müdürlüğünü arayıp ‘Hafta sonu çocuklarımı göreceğim, görevli ayarlayabilir misiniz?’ diyorum. Ücreti yatırmamı istiyorlar. Bankaya para yatırıyorum. Sonra icra müdürlüğü görevli ayarlıyor. Bir icra memuru yanında bir pedagog, psikolog veya sosyal hizmet uzmanlarından biri ayarlanıyor. Yani en az iki kişi. Buluşup eski eşimin kapısına gidiyorum. Eğer art niyetli değilse çocuğunuzu alabiliyorsunuz. Art niyetliyse çocuğu kaçırıyor ve icraya rağmen göremiyorsunuz. Defalarca yaşadım. Bu yüzden yarım günde işlemleri hallediyorum. Bilmeyen bir kişinin 2-3 gününü alır. 8 yıldır yatırdığım para 16 bin lirayı buldu. Peki bu arada çocuklara ne oluyor? Bunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü çocuklar sesini çıkaramıyor. Bazı çocuklar öz güvenden yoksun, şiddete meyilli yetişebiliyor. Çocuklarımın biri 10 diğeri 19 yaşında ama down sendromlu. Benim oğlum 4 defa ameliyat oldu. Ben gidemedim. Bu icra, çocuklarda yabancılaşmaya sebep olur.

Kızıma hasretim

On iki sene önce boşanan ve yıllardır nafaka ödeyen Ömer Atapek: 2008'de nafakayı yatıramadım. 1 ay hapis yattım. Bin 515 TL maaşım var. Bunun 870 lirası nafakaya kesiliyor. Yeniden evlendim, 2 çocuğum var. Kalan parayla, yeri geliyor çocuklarıma çorap alamıyorum. Çocuklarımı icrayla görmek için en az 600 TL vermem gerek ama param yok. Çocuğumu çok seviyorum. Ona hasret kaldım. 15 yaşındaki kızımın daha önceden velayeti bendeydi. Sonra annesi ‘Bende kalsın, ben de görmek istiyorum’ dedi. Velayetini ona verdim. Aldı götürdü. Şimdi bile kızım ‘Baba ben senin yanına gelmek istiyorum. Ben orada durmak istemiyorum’ diyor.

İKİ CÜMLELİK DEĞİŞİKLİK MAĞDURİYETİ BİTİRİR

İcra konusunu değerlendiren Avukat Yasin Girgin: Kanunda, tüm masraflar çocuğunu görmek isteyene yüklenmiş. Oysa, bu masraflar, çocuğu göstermeyenden alınmalı. Bu sayede göstermeme durumu söz konusu olmaz. Ayrıca, kapıya gidildiğinde çocuğu teslim etmeyenlere 6 aya kadar tazyik hapsi düşünülmüş. Ancak şikâyet ettiğinizde ceza çıkana kadar 4-5 ay geçiyor. Bu süre içinde çocuğu size bir defa dahi teslim ederlerse ceza düşüyor. Altı ay yerine 3 gün hapis cezası verilse ve bu ceza ertelenmese, ya da 2 defa çocuk teslim edilmediğinde velayet değiştirilse mağduriyetler engellenebilir.