Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Afrin’e operasyon başlatmasının ardından gözler YPG terör örgütünün kontrolündeki diğer kentlerden olan Suriye’nin Şanlıurfa’ya komşu Resulayn, Telabyad ve Kobani’ye çevrildi. Önceki gün Afrin’e operasyon hazırlıkları nedeniyle protesto gösterilerinin düzenlendiği kentlerde, operasyonun başlamasıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.