Türkiye’nin Afrin’e operasyon başlatmasının ardından gözler YPG terör örgütünün kontrolündeki diğer kentlerden olan Suriye’nin Şanlıurfa’ya komşu Resulayn, Telabyad ve Kobani’ye çevrildi. Önceki gün Afrin’e operasyon hazırlıkları nedeniyle protesto gösterilerinin düzenlendiği kentlerde, operasyonun başlamasıyla birlikte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Resulayn, Telabyad ve Kobani’de sessizlik hakim
20.01.2018 - 18:49 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin operasyonunun fiilen başlamasının ardından gözler YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye sınırındaki kentlere çevrildi. Bu kentlerden üçü olan Şanlıurfa sınırındaki Resulayn, Telabyad ve Kobani’de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Etiketler : Resulayn,Telabyad ve Kobani,afrin operasyonu,
537901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537901.aspx
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