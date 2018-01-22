Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, bölgede devam eden sağanağın öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetleneceği öngörülüyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Trakya için sağanak uyarısı yapıldı
22.01.2018 - 01:51 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 01:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trakya'daki sağanağın kuvvetlenerek öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
Etiketler : trakya,sağanak,
538199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538199.aspx
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