Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruştmaları kapsamında tutuklanan ve T Tipi Cezaevinde kalan FETÖ’cülere dışarıdan gelen bilgileri ulaştırdığı iddiasıyla, cezaevinde görevli gardiyan Ö.D., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ tutuklularına bilgi sızdıran gardiyan adliyeye sevk edildi
23.01.2018 - 13:47 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’da, T Tipi Cezaevi’nde kalan FETÖ tutuklularına dışarıdan gelen bilgileri ulaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan gardiyan Ö.D. adliyeye sevk edildi.
Etiketler : fetö,gardiyan,haberler,
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