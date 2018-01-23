Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruştmaları kapsamında tutuklanan ve T Tipi Cezaevinde kalan FETÖ’cülere dışarıdan gelen bilgileri ulaştırdığı iddiasıyla, cezaevinde görevli gardiyan Ö.D., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.