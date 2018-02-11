Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları sis ile kaplandı. Zincirlikuyu'da bazı yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmedi. Trafik'te ve vapur seferlerinde sis nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Sisin daha çok İstanbul'un yüksek kesimlerinde daha etkili olduğu görüldü.