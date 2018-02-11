15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları sis ile kaplandı. Zincirlikuyu'da bazı yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmedi. Trafik'te ve vapur seferlerinde sis nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Sisin daha çok İstanbul'un yüksek kesimlerinde daha etkili olduğu görüldü.
İstanbul'da sis var
11.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Etiketler : istanbul,sis,haberler,
542815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542815.aspx
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