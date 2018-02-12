Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu yakası hafif yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10