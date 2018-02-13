Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte konuşma yapan AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar, sigaranın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğini söyledi. Bağımlılıkta en önemli faktörün meraktan ileri geldiğini ifade eden Ünüvar, "Madde bağımlılığı zincirleme bir kaza gibidir. Öncelikle sigara ile başlar sonrasında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı şeklinde devam eder. Türkiye de 15 milyon kişi sigara kullanıyor ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki uyuşturucu madde kullanımında sigara kullananlar yüzde 16 daha fazla. Bağımlılık deyince tütün, alkol gibi fiziksel bağımlılıkları ve kumar, alışveriş, oyun ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkları da hesaba katmak gerekir" dedi.

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın da "Dernek olarak tıpkı fahri trafik müfettişliği gibi fahri sigara müfettişliği uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşları yakın iş birliği içerisinde olmalı" diye konuştu. İHA