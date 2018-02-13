Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliği sebebiyle Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen 61 balık türü tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz’deki egzotik göçlerin, hem Atlas Okyanusu’ndan hem Kızıldeniz’den gerçekleştiğini söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, en son yakaladıkları balon balığı türünün hem Atlantik hem Pasifik’te bulunduğunu kaydetti. Balıkçıların avlarında, yüzde 30 oranında Kızıldeniz orijinli balık yakaladığını söyleyen Gökoğlu “Göçlerin ekolojik, avcılık, turizm ve çevre açısından etkileri var. Gelen her balık diğerlerinin besinine ortak oluyor. Güçlü olan diğerlerini itekliyor” dedi. Akdeniz’de yeni görülen türlerin ekonomik olmadığını ve tüketilmediğini vurgulayan Gökoğlu “Bu balıklar, ağa takılıp balıkçıya zaman kaybettiriyor. Balon balığı türler av araçlarına zarar veriyor. Turizm açısından bakıldığında da bir denizanasının kıyılarda olması durumu olumsuz etkiliyor. Ölüsü kıyıya vurduğunda kirlilik oluşturuyor. Bazı canlılar toksin de içeriyor” diye konuştu.