Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katı taksi durağında kahyalık yapan İbrahim Demir, taksilerin kullandığı peronda deri bir çanta buldu. Demir, çantanın içinde telefon, Irak pasaportu ve 12 bin dolar (45 bin lira) olduğunu gördü. İbrahim Demir, durumu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İbrahim Demir, ayrıca Irak Konsolosluğu'yla da iletişime geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, Taksiciler Kooperatifi'ni arayarak çantanın Irak vatandaşı Ali Suad Mohsin Jaberi'nin olduğunu ve Jaberi ile birlikte kooperatife geleceklerini söyledi. Jaberi, taksi durağına gelerek telefon, pasaport ve 12 bin dolar bulunan çantayı taksi durağı görevlisi İbrahim Demir'den teslim aldı. 24 yıldır Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görev yaptığını söyleyen İbrahim Demir, "Böyle olaylara bir kaç defa rastladık. Gece saat 04.00 sıralarında yolcuları dağıtırken arabanın altında bir çanta bulduk. Nöbetçi Amiri Engin Bey ile birlikte arkadaşa bir şekilde ulaştık. Irak'ı aradık. Oradan bağlantıda kurduk. En son havalimanı karakolundan aradılar bizi 'Bir çanta bulmuşsunuz' diye ardından arkadaş geldi. Parasını saydı, 12 bin dolar bir pasaport ve telefon vardı. Arkadaşa teslim ediyorum" dedi.

İstanbul'a ödeme yapmak için geldiğini belirten Jaberi ise çantasını bulan İbrahim Demir'e duyarlı davranışı için teşekkür etti.

