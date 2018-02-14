Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da gençken birbirlerine âşık olup, kaçarak evlenen Kadir (87) ile Hatice Kolcu (85) çifti 67 yıldır hiç ayrılmadı. Karı koca, yarım asırdan fazla süren evliliklerine 4 çocuk sığdırdı. Söğütlü ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde oturan çift, sevgi sayesinde bütün zorlukları aştı. Üç sene evvel kız evlatlarını kanserden kaybeden ikili, bu acının üzerine bir acı daha yaşadı. Hatice Kolcu, 2 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandı.

Kadir Kolcu, ilerleyen yaşına rağmen yatağa bağımlı olan hayat arkadaşına adeta çocuğu gibi büyük bir özveriyle bakıyor. Fedakârlığıyla ve sadakatiyle herkese örnek olan Kadir Amca, bir an olsun eşinin başından ayrılmıyor. Aldığı emekli maaşıyla eşine bakıcı tutan yaşlı adam, çocuklarından da maddi destek görüyor. Sevgisini “Tekrar dünyaya gelsem yine onunla evlenirim” sözleriyle ifade etmeye çalışan Kadir Kolcu “Eşini dövenler oluyor. Nasıl dövüyorsun? Kafan bozuldu mu, gel kadını döv, böyle bir şey olamaz” cümlesiyle âdeta ders veriyor. Karısının yeniden sağlığına kavuşmasını umduğunu belirten Kolcu, konuşmasına şöyle devam ediyor: Gençler eşleriyle bir ömür geçirmek için çok dürüst olacak. Ailesi, hiç kimseyle dargınlık yaşamadan güzelce çalışacak. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimizden Allah razı olsun, bir kamyon maaş veriyor. Daha ne isteyelim. Genç olsam bol para isterdim, yaşamak isterdim. Allah sıhhat versin eşime. Ona çocuğum gibi bakıyorum. Şimdi yalnız değilim ama ‘Vefat ederse yalnız kalacağım’ diyorum. Eşim benden fazla yaşar inşallah.