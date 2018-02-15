Mersin'de bir otomobilin aküsünün içerisine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi otoban gişelerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine detaylı arama yapan ekipler, motor bölümünde akünün içerisine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Araba aküsünün içinden eroin çıktı
15.02.2018 - 11:03 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de kent girişinde durdurulan otomobilin aküsünün içerisine gizlenmiş 2 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : akü,mersin,eroin,haberler,
543853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543853.aspx
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