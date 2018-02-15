Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Derya Ünlütürk'e, kucağında oğlu Çağan ile birlikte yaya geçidinden, yolun karşısına geçmek isterken Mustafa F. (27) yönetimindeki 70 AG 379 plakalı motosiklet çarptı. Anne ve oğul çarpmanın şiddetiyle yere savuruldu. Yaralı halde yerden yatan Derya Ünlütürk, bir anda oğlunu göremeyince çevredekilere ''Oğlum nerde?'' diye sorarak ağlamaya başladı. Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de oğlunu, gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Ancak anne ve oğul birbirlerini görünce ağladı. Oğlunun dudağında kan olduğunu fark eden Derya Ünlütürk, bu kez de ''Oğlumun dişi kırılmış'' diyerek ağlamayı sürdürdü. Anne ve oğul çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa F., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.