Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; muayenesiz, hacizli, icralık, çalıntı, kusurlu ve eksik evrak nedeniyle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekilen 2 bin araç ve 5 bin motosiklet, sahipleri işlemlerini tamamlamadığı için otoparkta çürümeye başladı. Uzun süre otoparkta çürümeye terk edilen araçların otopark ücreti, değerlerinin aştı. Otopark işletmecisi Hadi Öğe, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonlarca lira değerindeki milli servetin göz göre göre çürüdüğünü söyledi. Öğe, yaklaşık 10 ile 20 yıllık araçların otoparkta bulunduğunu, bu araçların otopark ücretinin değerini 3 kat aştığını belirterek, "Bu araçları korumak için gece ve gündüz olmak üzere 10 kişi vardiyalı olarak çalışıyor. Genellikle hacizli, muayenesiz ve sigortasız araçlar geliyor. Bu araçların hurdaya ayrılması lazım. Bunun için defalarca Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihale açılması için başvuruda bulunduk. Bir türlü yetkililer bize dönmedi. Günde birkaç motosiklet ya da otomobil veya minibüs parka çekiliyor. Cezalar çoğu zaman maliyetten yüksek olunca özellikle motosiklet sahipleri, işlemleri yapmak yerine motosikletini almamayı tercih ediyor. Otoparkımız tam anlamıyla araç mezarlığına dönüştü. Burada oldukça yüksek meblağ, milli servet çürüyor. Yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmelerini bekliyoruz" dedi. Aylık otopark ücreti 200 lira olan araçların sahipleri ise hurda indiriminden faydalanılmasını istedi.