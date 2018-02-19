Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da avcı arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya giden Satı Bakıcı, av esnasında kalp krizi geçirdi. Aniden fenalaşan Satı Bakıcı, diğer avcı arkadaşlarının yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Satı Bakıcı, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Satı Bakıcı’nın Kastamonu Devlet Hastanesinde anjiyo olduğu ana damarında tıkanıklık tespit edilerek stent takıldığı öğrenildi.

