Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Buşvarında ki bir plaza inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,inşaatının birinci katının betonu döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Bu sırada olayda 2’si Afgan uyruklu 3 kişi dökülen beton ve çöken kalıpların altında kaldı. Diğer işçilerin haberi vermesi ile olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bacakları sıkışan 2 işçi, mesai arkadaşlarının yardımı ile çıkarılırken, sıkışan diğer işçide ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulanslara alınan 3 işçi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elâzığ’da inşaatta göçük: 3 yaralı
19.02.2018 - 14:12 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da bir inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Etiketler : elazığ,haberler,iş kazası,inşaat,
544818 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544818.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER