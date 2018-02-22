Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesinde gerçekleşti. Aracını Devlet Demiryolları Eski Fidanlığına aküsünün zayıf olaması sebebiyle çalışır vaziyette bırakan S.Ç. (50), 5 dakika sonra aracının yanına gittiğinde çalındığını fark edip polis ekiplerine haber verdi. Araç, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kaza yapmış halde bulunurken, kaçmaya çalışan şüpheli N.İ. (50) yakalandı. Olay ardından N.İ. isimli şahıs, alkol aldığı sırada çalışır vaziyette bırakılan aracı alarak çevrede dolaşmaya başladığını, bu sırada bir araca çarptığını ve nerede hangi araca çarptığını ise bilmediğini beyan etti. Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.
Çalışır vaziyette bıraktığı aracını, 5 dakika içinde çaldılar
22.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de aküsünün zayıf olaması gerekçesiyle çalışır vaziyette bırakılan ve 5 dakika içinde sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından çalınan araç, kaza yapmış bir halde polis ekipleri tarafından bulundu.
Etiketler : Eskişehir,Eskişehir haberleri,oto hırsızı,
545627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545627.aspx
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