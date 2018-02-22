Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesinde gerçekleşti. Aracını Devlet Demiryolları Eski Fidanlığına aküsünün zayıf olaması sebebiyle çalışır vaziyette bırakan S.Ç. (50), 5 dakika sonra aracının yanına gittiğinde çalındığını fark edip polis ekiplerine haber verdi. Araç, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kaza yapmış halde bulunurken, kaçmaya çalışan şüpheli N.İ. (50) yakalandı. Olay ardından N.İ. isimli şahıs, alkol aldığı sırada çalışır vaziyette bırakılan aracı alarak çevrede dolaşmaya başladığını, bu sırada bir araca çarptığını ve nerede hangi araca çarptığını ise bilmediğini beyan etti. Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.