Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince, Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçiş olduğunun bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda saat 06.15'te bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı belirlendi. Lastik botu durduran ekipler, 16'sı çocuk 4'ü kadın, Suriye uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan Suriyeliler Bodrum Limanı’na getirildi.Kimlik tespiti yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.