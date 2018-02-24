Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 156 jandarma hattına gelen bir ihbarı değerlendiren Sakarya İl Jandarma ekipleri Erenler ilçesine bağlı Hasan Bey Mahallesinde kaçak kazı yapan A.C., N.A.,M.H. ve Ö.T. isimli 4 şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şahısla birlikte 1 adet otomobilin yanı sıra 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 2 adet maden arama çubuğu, 25 metre beşli priz, bel, kazma, kürek, balyoz çekiç, pusula, el feneri ve dağcı ipi gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

