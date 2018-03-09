Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Hacımusa grup yolunda aşırı yağan yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Özel idare ekipleri kapanan yolu açmak için çalışmalara başladı. İlçe Özel İdareden alınan bilgiye göre, "Hacımusa Köyü Gurup yolu üzerinde, son yağan yağmurlardan sonra meydana gelen toprak kaymalarının can mal güvenliğini tehdit etmemesi için başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, sürücülerin ve yayaların yola konulan işaretli bölgelerden dikkatli geçmeleri ve trafik uyarı levhalarına uymaları can ve mal kaybının oluşmaması için önem arz etmektedir" denildi.