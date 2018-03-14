Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre olay gece 01.30 sıralarında Bartın Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Merkez bina 2.kat dahiliye servisinde yatan 89 yaşındaki terminal dönem kanser hastası Mehmet Başak bulunduğu katın alt kısmındaki çamaşırhane-morg çatısına düşmüş olarak bulunudu. Bulunduğu yerde hastaya müdahale edilen hasta, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan hasta Acil Servis’te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastayı kurtarma ve müdahale sırasında acil hekimi Dr. Abdullah Baykuş'un da burkulan ayağı alçıya alındı.