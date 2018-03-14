Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Demirel, azmi sayesinde 3 ayda 131'den 99 kiloya düşerek vatani görevini yerine getirmesinin önündeki engeli aştı.

İstanbul'daki birliğine teslim olmak için annesi Mecbure, babası Hamdi Demirel ve yakınlarıyla vedalaşan Demirel, AA muhabirine, vatan görevi için verdiği kararın gururu yanında ailesinden ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Vatan sevgisinin her şeyin üstünde geldiğini ifade eden Demirel, ailesiyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

Demirel, şunları kaydetti:

"Kararımdan pişman değilim, sadece ailemden ayrılacağım için biraz duygulandım. 131 kilodan 99 kiloya düşerek askerliğe gitmeye hak kazandım. Bu farklı bir duygu. Şehit ailelerimize ve cephedeki askerlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Allah hiçbir anneye evlat acısı yaşatmasın."

Kısa dönem askerlik yapacak Demirel, yarın birliğine teslim olacak.