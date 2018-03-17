Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırdığı çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, "hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini" söyleyerek "geçmiş olsun" dedi.

MEDYAYI SUÇLADI

Sırra kadem basan CEO'nun medyayı suçlayarak başladığı 8 dakikalık ses kaydında hayat hikayesini de anlatmayı unutmadı.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN URUGUAY'A KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını açıklayan Aydın, "Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu" doğruladı.