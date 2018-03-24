Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi kapsamında Güngürge Mahallesi’nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı’nda fidan dikim töreni düzenlendi. Projeyle 20 bin zeytin fidanı dikilerek Türkiye’de ilk kez bir zeytin ormanı kurulacak. Düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, “3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan” projesinin başarılabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti. Zeytin ağacının bölge dünya için önemine de değinen Şahin, “Zeytin barıştır, kardeşliktir, sevgidir. Zeytin Dalı, bizim için bugünlerde çok önemli bir semboldür, sevginin, barışın, kardeşliğin temsilidir. O kadar önemli bir süreçten geçiyoruz ki; dünya tarihi açısından bir dönüm noktası yaşanıyor. Her zaman iyiler ve kötülerin mücadelesi yapılmıştır, her zaman yaşatanlar ve öldürenlerin mücadelesi yapılmıştır. Bu dünya iki koca dünya savaşı yaşadı. Savaşın kazananı yoktur, savaş, kan ve gözyaşı, insanlık tarihine utanç tarihi olarak geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük müttefikimiz olan Almanya ile birlikte bir daha dünya savaşı çıkmasın, insanlar ölmesin, Aylan bebekler denizde boğulmasın, Fatma kızımız evinde başına bomba düşerek ölmesin diye zeytin dalı dikmek için buradayız. Dünya milyonlarca kardeşine sofrasını, evini, yurdunu açan Türkiye’nin bu yükü nasıl kaldırdığını anlayamadı, anlayamaz da. Biz komşumuzda savaş istemiyoruz, bebekler yaşasın, insanlar toprağında yaşasın istiyoruz. Cerablus, Cerablusluların, Afrin, Afrinlilerindir, Suriye, Suriyelilerindir” diye konuştu.