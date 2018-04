Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolunda Sepetçioğlu Dinlenme Tesisleri’ne yakın bir bölgede seyir halinde olan Şaban Onur A. idaresindeki 78 SE 334 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Namık Kemal T. (48) yönetimindeki 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Şaban Onur A. ile araçta yolcu olarak bulunan Resul Can Çamlı, Mertcan Orhan ve Ali Kadirhan Çakır araç içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılardan Şaban Onur A., Resul Can Çamlı ve Mertcan Orhan, Kastamonu Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ali Kadirhan Çakır ise Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şaban Onur A., Resul Can Çamlı ve Mertcan Orhan’ın durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, aynı araçta bulunan Taşköprü ilçesinin Çit Köyü nüfusuna kayıtlı Bahtiyar Ahmet Kısa (22), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kaza yapan aracın otoparka çekilmesini sağladı. Kaza sonrası yoldaki cam kırıkları ve araç parçaları, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.